النفط إلى أعلى مستوى هذا العام

المصدر: (رويترز)

صعدت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة الأربعاء إلى أعلى مستوى لها هذا العام بدعم من آمال بأن أسواق الخام ستشهد توازنا في وقت لاحق هذا العام بمساعدة من تخفيضات انتاجية من منتجين كبار وأيضا عقوبات أمريكية على إيران وفنزويلا العضوين بمنظمة أوبك.

وساعدت مخاوف بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة، لكن السوق غيرت اتجاهها بعد ظهور علامات على تقدم في المحادثات بين البلدين وصعود أسواق الأسهم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع الصين تسير على ما يرام وأشار إلى أنه منفتح على تمديد المهلة المحددة لإتمامها إلى ما بعد أول مارس وهو الموعد المقرر لزيارة رسوم جمركية أمريكية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 63 سنتا، أو 0.95 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 67.08 دولارا للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 83 سنتا، أو 1.48 بالمئة، لتسجل عند التسوية 56.92 دولارا للبرميل.

