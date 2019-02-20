تراجع الأسهم الأوروبية.. والأمريكية تفتح على انخفاض

المصدر: لندن، نيويورك - رويترز

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض أمس، تحت ضغط خسائر القطاع المصرفي ذي الثقل في السوق، جراء نتائج أعمال مخيبة للآمال من إتش. إس. بي. سي، وفقدان زخم التفاؤل بتوصل الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري.وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، فيما صعد مؤشر داكس الألماني 0.1 بالمئة، وهبط مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 بالمئة.

وفتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض بعد ارتفاع قوي سجلته الأسبوع الماضي، وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 33.40 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 25849.85 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.32 نقاط، أو 0.23 بالمئة، إلى 2769.28 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 21.66 نقطة أو 0.29 بالمئة إلى 7450.75 نقطة.