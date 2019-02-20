ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ 10 أشهر

المصدر: (د ب أ)

واصلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعها خلال تعاملات الثلاثاء لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 10 أشهر، في الوقت الذي حافظ فيه الدولار على قوته أمام الين بعد إشارة البنك المركزي الياباني إلى احتمال تخفيف السياسة النقدية بصورة أكبر.

كان "هاروهيكو كورودا" محافظ بنك اليابان المركزي قد قال أمام البرلمان إن البنك يرغب في تخفيف السياسة النقدية بصورة أكبر في ظل ارتفاع قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى بما يعرقل النمو الاقتصادي لليابان.

وارتفع سعر المعدن الأصفر اليوم بمقدار 37ر21 دولارا أي بنسبة 62ر1% إلى 33ر1339 دولارا للأوقية تسليم امارس المقبل، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عشرة أشهر.

ويأتي ذلك فيما يلتزم المستثمرون جانب الحذر انتظارا لنتائج الجولة الجديدة من المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتي استؤنفت اليوم في واشنطن بعد الجولة الناجحة في بكين الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه تتهم الصين الولايات المتحدة بتأجيج المخاوف من القرصنة المعلوماتية واستغلال ذلك للإضرار بشركات التكنولوجيا الصينية في الأسواق العالمية وهو ما يهدد بتزايد التوتر التجاري بين بكين وواشنطن.