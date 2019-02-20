87 مليار دولار إصدارات صكوك متوقعة 2019

المصدر: دبي - أشرف رفيق

توقّعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني ارتفاع الإصدارات العالمية من الصكوك 11.5 % إلى 87 مليار دولار في 2019 وإلى نحو 100 مليار في 2020 مقابل 78 ملياراً العام الماضي.

وذكرت الوكالة العالمية في تقريرها عن الصكوك العالمية أنه بعد أن شهد 2018 انخفاضاً في الإصدارات، من المتوقع انتعاش إصدارات الصكوك في 2019 لتتجاوز الحجم القياسي الذي وصلت إليه بحلول 2020، إذا ظلت أسعار النفط معتدلة عند متوسط 75 دولاراً للبرميل.

وسجلت إصدارات الصكوك أعلى مستوياتها عند 93 مليار دولار 2012. وأضافت «موديز» أن التعافي في إصدار الصكوك السيادية جاء في أعقاب ارتفاع الاحتياجات التمويلية التي شهدت مزيداً من العجز في ظل أسعار النفط المعتدلة.