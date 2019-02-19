الوظائف الشاغرة بألمانيا تصل إلى مستوى قياسي جديد

المصدر: د ب ا

كشف المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف (أي إيه بي) عن وصول عدد الوظائف الشاغرة بألمانيا إلى مستوى قياسي جديد.

وأوضح المعهد التابع للوكالة الاتحادية للعمل بمدينة نورنبرغ جنوبي ألمانيا اليوم الثلاثاء أنه كان هناك نحو 1.46 مليون وظيفة شاغرة بألمانيا خلال الربع الأخير من عام 2018.

وأوضح المعهد أن هذا العدد يزيد على ما تم رصده في الفترة الزمنية ذاتها من عام 2017 بنحو 275 ألف وظيفة، ويزيد على ما تم رصده خلال الربع الثالث من عام 2018 ذاته بنحو 221 ألف وظيفة تقريبا.

وبلغ عدد الوظائف الشاغرة غربي ألمانيا مؤخرا 1.13 مليون وظيفة، فيما بلغ 325 ألف وظيفة في شرقها، بحسب المعهد.

وقال الباحث ألكسندر كوبيس من المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل: "نرى زيادة واضحة في عدد الوظائف الشاغرة في جميع القطاعات الاقتصادية".