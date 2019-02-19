انتقال حصة «آيبيك» في «أو إم في» إلى «مبادلة للبترول»

المصدر: دبي - سيد صالح

أفادت شركة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز بأن الحصة التي تمتلكها فيها شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك»، التي تبلغ 24.9% آلت بصفة رسمية إلى شركة «مبادلة للبترول والبتروكيماويات القابضة»، إحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للتنمية.

وأضافت «أو إم في» في بيان أمس نشرته وكالة «بلومبيرغ» أن «مبادلة للبترول والبتروكيماويات القابضة» قد أبرمت اتفاقية في هذا الشأن مع الحكومة النمساوية، التي تمتلك حصة 31.5% في «أو إم في».

إلى ذلك أعلنت «مبادلة للبترول»، توقيع عقد الإنتاج المشترك لمشروع حقل «جنوب اندامان»، الذي حصلت على حق امتيازه من الحكومة الإندونيسية في إطار الجولة الثالثة للمناقصة المباشرة لعام 2018. وبموجب العقد، فقد أصبحت «مبادلة للبترول» مشغّلاً لكل من حقل «جنوب اندامان» وحقل «اندامان 1» المجاور له، وشريكاً في حقل «اندامان 2».

ويقع حقل «جنوب اندامان» في منطقة «أسيه» بحوض سومطرة الشمالية البحري، وهي منطقة واعدة غير مستكشفة.

وفي ظلّ امتلاك «مبادلة للبترول» لهذه العقود في الحقول الثلاثة المتجاورة، فقد أصبحت الجهة المالكة لأكبر مساحة امتياز صافية في تلك المنطقة، مما يؤمّن للشركة مركز حوض سومطرة الشمالية من أجل نمو عمليات الاستكشاف في المستقبل.

وقال الدكتور بخيت سعيد الكثيري، الرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة للبترول»: يعد حقل جنوب اندامان مشروعنا الثالث في منطقة «أسيه»، بموجب عقد إنتاج مشترك، كما أنه يعزز توسعاتنا في هذه المنطقة الغنية بالإمكانيات مما يحقق امتداداً إضافياً لمحفظة مبادلة للبترول في إندونيسيا.



