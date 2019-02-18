الجنيه المصري يستقر أمام الدولار

المصدر: وكالات

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقرارا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات، اليوم الاثنين، في أسواق الصرافة المحلية والبنوك العاملة في مصر.

واستقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي، ليصل سعر الدولار على نفس ختام تعاملات، أمس الأحد، عند 17.49 جنيه عند الشراء، و17.59 جنيه عند البيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، وصل سعر صرف الدولار 17.53 جنيه للشراء، و17.63 جنيه للبيع، كما استقرت أسعار صرف العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.49 جنيه للشراء، و17.59 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، فقد سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مستوى 17.48جنيه للشراء، و17.62 جنيه للبيع.