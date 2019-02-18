«الجرافات البحرية» تنفذ 6 مشاريع في مصر بــ 1.12 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت شركة الجرافات البحرية الوطنية فوزها بتنفيذ 6 مشروعات في مصر بقيمة إجمالية تصل إلى 1.12 مليار درهم.

وأوضحت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، أن المشاريع تمت ترسيتها لصالحها من خلال شركة التحدي المصرية الإماراتية للتكريك والأعمال البحرية.

ولفتت الشركة إلى أن المشروع الأول هو «تكريك رأس جرجوب» بقيمة 493.53 مليون درهـــم، والثاني مشروع رصيف رأس جرجوب بقيمة 84.5 مليون درهــــم، والثالث مشروع رصـــيف ميناء الأدبية بقيمة 5.48 ملايين درهم.

وبحسب الإفصاح، فإن المشروع الرابع هو بحيرة المنزلة بقيمة 414.67 مليون درهم، والخامس هو مشروع ميناء دمياط بنحو 54 مليون درهم، والسادس والأخير هو رأس باناس بقيمة 65.6 مليون درهم.