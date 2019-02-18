الإمارت تشارك في «منتدى فينتيك» في البحرين

المصدر: المنامة - البيان

أعلن منتدى التقنية المالية «فينتيك» للشرق الأوسط وإفريقيا، الذي يعقد في المنامة 21 الجاري تحت رعاية مصرف البحرين المركزي، مشاركة الإمارات وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية من العالم العربي.

وسيعقد منتدى «فينتيك»، وهو المؤتمر الأكبر للتقنية المالية في المنطقة ويستضيفه بنك ABC وشركة الخدمات المالية العربية، تحت شعار العمل المصرفي بعد الإرباك المالي، حيث سيشهد جمعاً غير مسبوق من المتحدثين والمبتكرين وروّاد الأعمال وسيلقي الضوء على السبل الجديدة التي تتيحها ثورة التقنية المالية للقطاع المصرفي وكيف سيساهم الجيل الجديد من التقنيات، كالذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية الإلكترونية، في تمكين الأفراد والمجتمعات بصورة غير معهودة.

وسيحضرالمنتدى مسؤولون من البنوك المركزية من كل من المملكة السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، الأردن، ليبيا، تونس، عُمان ومصر.

وسيتخلل المنتدى نقاشات رائدة حول التوجهات المستقبلية للصناعة المالية يديرها خبراء ورواد عالميون، ما يجعل منه حدثاً بارزاً ويساعد على التعرف على طرق التكيف والنمو في المشهد الرقمي الجديد. كما سيناقش مجموعة واسعة من القضايا تشمل: مستقبل الخدمات المصرفية، والأثر المحتمل للذكاء الاصطناعي، والخدمات المصرفية المفتوحة، والتعهيد الجماعي، والشمول المالي.

وتشمل قائمة المتحدثين في المنتدى هذا العام أنتوني طومسون، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمصرفي Atom Bank وMetro، وبرت كِنج، الخبير الدولي المتخصص في دراسات مستقبل أعمال البنوك، بالإضافة الى سيدتين رائدتين في ميدان ابتكارات الذكاء الاصطناعي هما بيبا مالمغرين؛ مؤسسة شركة H-Robotics، و د. عائشة خانا؛ الرئيسة التنفيذية لشركة ADDO AI.

وسيتحدث في المنتدى هنري أرسلانيان، وهو أحد الرواد في ميدان التقنية المالية والعملات الرقمية في آسيا، وديفيد سميث، الرائد عالمياً في الفكر المستقبلي في الجلسات المختلفة إلى جانب نخبة من المتخصصين.