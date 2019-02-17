الصين: تقدم مهم في المباحثات مع أمريكا

المصدر: شنغهاي ـ وكالات

عبّرت وسائل إعلام رسمية في الصين، أمس، عن تفاؤلها الحذر بشأن مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس شي جين بينغ قال فيها إن أسبوعاً من المحادثات حقق تقدماً «خطوة بخطوة».

وأدلى الرئيس شي جين بينغ بهذه التصريحات خلال اجتماع الجمعة مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين في بكين، بعد أسبوع من مباحثات على مستوى رفيع.

وقالت صحيفة «بيبولز دايلي» الرسمية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم في تعليق: إن اجتماع شي جين بينغ مع المفاوضين الأمريكيين أكد التقدم الذي تحقق في مباحثات سابقة و«أعطى زخماً جديداً للمرحلة التالية من تطور العلاقات التجارية الأمريكية الصينية». وقالت الصحيفة في نسختها المحلية إن المباحثات «حققت تقدماً مهماً» للجولة التالية من المفاوضات في واشنطن الأسبوع المقبل.

وأضافت: «من المأمول أن يحافظ الجانبان على الزخم الجيد في المشاورات الحالية وأن يسعيا من أجل التوصل إلى اتفاق في النطاق الزمني المحدد».