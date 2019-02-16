بالفيديو.. إيرباص تُوقف انتاج أيقونتها A380

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

أعلنت شركة إيرباص أنها ستتوقف عن إنتاج عملاقها الجوي؛ طائرة إيرباص A380، التي دخلت الخدمة في العام 2007.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية على حسابها باللغة الفرنسية في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر أن السبب الذي دفع الشركة إلى توقيف صناعة ايقونتها A380، يرجع إلى انخفاض الطلبيات، مضيفة أن تسليم هذا الطراز من الطائرات سيتوقف في العام 2021، ما تسبب في صدمة مؤلمة لموظفي ايرباص.

وقالت الوكالة الفرنسية إن القرار تم اتخاذه منذ 3 سنوات، وتم تفضيل تقليص الإنتاج على تنفيذه لحظتها، لكن قلة الطلب عجلت بتنفيذه، كون الطلب على هذا النوع من الطائرات لم يتعد طائرة واحدة فقط العام 2018، مقارنة بـ 27 طائرة العام 2015.