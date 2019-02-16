هبوط حاد في إنتاج الصناعات التحويلية الأمريكية

المصدر: واشنطن - رويترز

سجّل إنتاج الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة أكبر هبوط في 8 أشهر في يناير متضرراً من انخفاضات في نطاق واسع من السلع قد تغذي مخاوف من تباطؤ حاد في نشاط المصانع.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي، أمس، إن إنتاج المصانع انخفض 0.9% الشهر الماضي.

وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع لـ«رويترز» قد توقعوا أن يرتفع إنتاج الصناعات التحويلية 0.1 % في يناير.

وتراجع الناتج الصناعي، الذي يشمل المصانع وعمليات التعدين والمرافق 0.6 % في يناير وهو أول انخفاض منذ مايو 2018.

وداخل قطاع المصانع هبط إنتاج السيارات ومكوناتها 8.8 % الشهر الماضي وانخفض أيضاً إنتاج الماكينات والكيماويات والأجهزة الإلكترونية ومعدات الطيران.