أسعار النفط ترتفع وبيانات التجزئة الأمريكية تقلص المكاسب

المصدر: وكالات

ارتفعت أسعار النفط الخميس وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوى للعام 2019، لكن المكاسب تقلصت بفعل أكبر هبوط في مبيعات التجزئة الأمريكية منذ عام 2009، وهو ما أذكى مخاوف المستثمرين من تباطؤ اقتصادي عالمي.

واختتمت عقود برنت الآجلة الجلسة مرتفعة 96 سنتا، أو ما يعادل 1.5 بالمئة، إلى 64.57 دولارا للبرميل. وكانت العقود قد بلغت أعلى مستوى في 2019 عند 64.81 دولارا في وقت سابق.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 51 سنتا، أو ما يعادل 0.95 بالمئة، مسجلة 54.41 دولارا للبرميل، بعد أن بلغت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 54.68 دولارا للبرميل.

