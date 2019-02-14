خادم الحرمين يدشّن مشاريع تنموية بـ22 مليار دولار في الرياض

المصدر: الرياض - وكالات

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، مشاريع تنموية في الرياض بتكلفة تقترب من 22 مليار دولار. وقالت قناة «الإخبارية» التلفزيونية الرسمية إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دشن، أمس، عدداً من المشاريع التنموية في منطقة الرياض بتكلفة استثمارية 82 مليار ريال (21.9 مليار دولار). وأذاعت القناة لقطات ظهر فيها الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهما يستمعان إلى إفادة بشأن تلك المشاريع.

في سياق آخر، أعلن مسؤولون باكستانيون أن المملكة العربية السعودية ستعلن عن 8 اتفاقيات أثناء زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المرتقبة إلى باكستان. وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في مؤتمر صحفي في إسلام أباد: «السعودية تدعمنا دائماً في هذه الأوقات الصعبة»، فيما أشار مجلس الاستثمار في بيان إلى أن إجمالي الاستثمارات السعودية قد يصل إلى 20 مليار دولار على مدار الأعوام القليلة القادمة.

ومن المتوقع توقيع 8 مذكرات تفاهم أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان في عطلة نهاية الأسبوع، بعد الإعلان عن خطط الشهر الماضي لمصفاة نفطية بقيمة 10 مليارات دولار في جوادر، حيث تقوم الصين ببناء ميناء في المياه العميقة، في إطار مبادرتها «الحزام والطريق».

وقال قرشي: «نرغب في أن يصبح هذا الممر الاقتصادي الجاري بناؤه و(مشروع) جوادر مركزاً للتجارة والطاقة والنشاط الاقتصادي». وأضاف أن السعودية مهتمة أيضاً بشراء محطتين للكهرباء تعملان بالغاز الطبيعي المسال في حويلي بهادر شاه وبهيكي واللتين تتطلع الحكومة إلى بيعهما في إطار مسعى للخصخصة.