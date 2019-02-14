«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي يخطّط للوجود في وادي السيليكون

المصدر: دبي - البيان

صرح ياسر بن عثمان الرميان، المشرف العام على «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي أن الصندوق يعتزم افتتاح مكتب تمثيلي له في وادي السيليكون بمدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية قريباً، وفقاً لما نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس.

وقال الرميان: «نعمل على افتتاح مكاتب تمثيلية للصندوق في لندن والولايات المتحدة الأمريكية، وبصفة مبدئية نيويورك، ولكن تبقى سان فرانسيسكو أيضاً على قائمة خياراتنا».

وأضاف: «نشعر أنه يتعين علينا أن نكون أقرب من أعمالنا في هذه المناطق».

وذكرت «بلومبيرغ» أن «صندوق الاستثمارات العامة» يميل إلى الوجود في وادي السيليكون بسان فرانسيسكو، والذي يعد مركز شركات التقنية في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم.