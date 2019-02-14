«جي إف إتش» توقّع صفقة تخارج بـ 100 مليون دولار مع «تيرا»

المصدر: المنامة - البيان

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، أمس، توقيع صفقة تخارج بقيمة 100 مليون دولار، في إطار خطة المجموعة لإجراء عمليات تخارج من محفظتها العقارية التي أعلنت عنها مسبقاً، والبالغ قيمتها مليار دولار. وتم توقيع الصفقة مع شركة ذات غرض خاص، مملوكة من قبل «تيرا» للاستثمارات العقارية، بدعم رئيس من مجموعة أبوظبي المالية.

وتتضمن الصفقة استحواذ «تيرا» على 72 % من مشروع «الهاربر رو»، التابع لمجموعة جي إف إتش في البحرين، بقيمة 40 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع جي إف إتش التطويري في المغرب، بقيمة 60 مليون دولار، ومن المتوقع أن يكون لهذه الصفقة تأثير إيجابي في نتائج الربع الأول للمجموعة لعام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة، تمثل جزءاً من عمليات التخارج من المحفظة العقارية للمجموعة، والتي ستنفذ على مدى السنوات الخمس القادمة، حيث إنه من المتوقع أن تعزز هذه الصفقات توزيعات الأرباح واستراتيجية النمو للمجموعة.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «يسعدنا الإعلان عن هذه المعاملة التي تأتي في إطار استراتيجيتنا الهادفة لتحقيق عمليات تخارج استراتيجية، من شأنها أن تدعم وتعزز قدرتنا على تحقيق عوائد قوية لمساهمينا في مشاريعنا الاستثمارية العقارية.

أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى السادة مجموعة أبوظبي المالية، لدعمهم الكبير في إبرام هذه الصفقة. كما أؤكد التزامنا بتحقيق عدة عمليات تخارج أخرى من محفظتنا العقارية، للسماح للمجموعة بخفض حجم المحفظة. سوف تعتمد عمليات التخارج، على إعادة تنظيم فئات الأصول، وذلك لتحقيق توازن في المساهمة في عمليات المجموعة والدخل المحقق».

وقال مصطفى خريبه رئيس العمليات بمجموعة أبوظبي المالية: «يسر مجموعة أبوظبي المالية، إجراء هذا الاستحواذ لهذه الأصول العالية الجودة من جي إف إتش في الأسواق الإقليمية بمنطقة دول مجلس وشمال أفريقيا، حيث إننا نؤسس لبناء محفظة عقارية قوية ومتنوعة، على المستويين الإقليمي والدولي، وسوف نواصل السعي لإيجاد فرص أخرى للاستحواذ على أصول مميزة ذات طبيعة مماثلة».