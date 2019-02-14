رحلات الفضاء قريباً بـ 250 ألف دولار للشخص

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أعلن جورج وايتسايدس الرئيس التنفيذي لشركة فيرجين جالاكتيك، أن الشركة ستبدأ إطلاق رحلات السياحة الفضائية العام الجاري.

وأضاف، إن شركته ستبدأ العمليات التجارية في العام الجاري بتوفير خدمة تطير بالناس إلى الفضاء ثم العودة إلى المدينة.

وقال، إن الشركة باعت 600 تذكرة لرحلات فضائية بالفعل، وإن تكلفة التذكرة كانت مقدرة بنحو 250 ألف دولار، لكنه توقع أن ترتفع هذه القيمة.

وقال ريتشارد برانسون مؤسس فيرجين جالاكتيك، إنه تم استثمار مليار دولار فيها حتى الآن.

وتأسست الشركة عام 2004 بهدف القيام برحلات فضائية سياحية على المستوى التجاري، وتملك شركة «ابار» للاستثمار، (التابعة لشركة مبادلة للاستثمار) 32% من أسهم الشركة.

وقال وايتسايدس في مقابلة مع «زاوية»، إنه يعتقد أن الانتقال عبر الفضاء سوف يغيّر قطاع النقل، وبدلاً من استغراق زمن 10 إلى 15 ساعة للنقل بين نقطتين على سطح الأرض، سوف يستغرق الأمر 3 ساعات فقط، وسوف يؤثر في طريقة اتصال الناس ببعضها.

وأضاف: «سوف يكون هناك نموذج جديد لنقل الناس بين نقطتين على سطح الأرض خلال خمس سنوات.

وسوف يمكن نقل الناس فضائياً، أو بين الفضاء والأرض بسهولة». وتابع: «إذا نظرت إلى فحوى تقنيات الفضاء، ووسائل الاتصالات أو النقل، أو الزراعة أو البيانات، فهذه الأمور هي التي تغذي الاقتصاد العالمي، ولذلك هناك عنصر فضائي في كل الصناعات الرئيسة الآن».

معرباً عن اعتقاده بأن الفضاء أمر مهم لفهم كيفية عمل الاقتصاد العالمي، وبالتالي كيف يجب أن يكون الاستثمار.