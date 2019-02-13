التفاؤل بمسار المحادثات التجارية يصعد بالأسواق العالمية

المصدر: نيويورك - رويترز

صعدت الأسواق العالمية مدعومة بالتفاؤل الذي ساد قبيل إجراء المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الذي وصل أمس إلى بكين لإجراء محادثات مع الجانب الصيني حول الحمائية التجارية، إنه يتطلع إلى إجراء محادثات رفيعة المستوى على مدى عدة أيام تهدف إلى التوصل إلى اتفاق قبيل الموعد النهائي في أول مارس المقبل.

ومن المقرر أن يجري منوتشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، الذي وصل قبله، محادثات يومي الخميس والجمعة مع ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني والمستشار الاقتصادي الكبير للرئيس شي جين بينغ.

ففي وول ستريت، ارتفعت الأسهم الأمريكية بدعم التفاؤل الذي أعربت عنه الولايات المتحدة والصين بشأن المباحثات. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 98 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 12 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 50 نقطة.

كذلك صعدت الأسهم الأوروبية مع ترحيب المستثمرين بمؤشرات تفاؤل بخصوص محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، وصعد مؤشر داكس الألماني 1.2% وكاك 40 الفرنسي 0.7%.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين مع تحسّن المعنويات بفضل توقعات إحراز تقدم في محادثات التجارة، واستقر مؤشر الدولار عند 96.986 بعد أن صعد لأعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر عند 97.117 في الجلسة السابقة.