«أوبك» تخفّض توقّعها للطلب على النفط

المصدر: لندن - رويترز

خفضت «أوبك»، أمس، توقّعها للطلب العالمي على النفط في 2019 بسبب تباطؤ الاقتصادات والتوقعات لنمو أسرع في معروض المنافسين، مما يبرز حجم التحدي الذي تواجهه المنظمة لمنع تخمة المعروض في الوقت الذي تبدأ فيه تخفيضات إنتاج جديدة.

وقلّصت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري لها توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2019 وقالت، إن الطلب على خامها سينزل إلى 30.59 مليون برميل يومياً بانخفاض 240 ألف برميل يومياً عن تكهناتها الشهر الماضي.

كانت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة، في إطار التحالف المعروف باسم أوبك+، اتفقوا في ديسمبر على تقليص المعروض 1.2 مليون برميل يومياً من أول يناير للحيلولة دون تكوّن فائض إمدادات، وتبلغ حصة أوبك من ذلك الخفض 800 ألف برميل يومياً.