«فينابلر»: سنطرح أسهمنا في «بورصة لندن» في الوقت المناسب

المصدر: دبي - سيد صالح

أفاد بروموث مانغات، المدير والرئيس التنفيذي لشركة «فينابلر»، الشركة القابضة المتخصصة في خدمات المدفوعات والتابعة لمجموعة «الإمارات للصرافة»، بأن الشركة تخطط لإدراج أسهمها في «بورصة لندن»، إلا أنها ستفعل ذلك عندما يكون «الوقت مناسباً»، على حد تعبيره.

وأدلى مانغات بتصريحات صحفية نشرتها أمس وكالة «بلومبرغ» للأنباء، وتطرق فيها أيضاً إلى خطط الشركة لاستخدام تقنية «البلوك تشين» في سداد المدفوعات. وأكد مانغات أن «فينابلر» ستخوض شراكة مع شركة «ريبل» الأمريكية الناشئة المتخصصة في «البلوك تشين» والعملات الرقمية، وذلك لتقديم خدمات سداد عبر المدفوعات باستخدام هذه التقنية الجديدة في تايلاند.