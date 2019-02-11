«موانئ دبي» تنافس على إنشاء ميناء جاف في مصر

المصدر: القاهرة- د ب أ

تلقت وزارة المالية المصرية طلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء مشروع ميناء جاف لخدمة المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر باستثمارات بأكثر من 100 مليون دولار، من تحالف تقوده شركة موانئ دبي العالمية بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البري والبحري، وتحالف بقيادة شركة كونكور الهندية، ويضم مجموعة حسن علام وشركة بي أس أيه (سنغافورة)، وتحالف تقوده مجموعة السويدي ويضم شركتي شنكر مصر (ألمانيا) وثري ايه إنترناشيونال.

يقام المشروع على مساحة 100 فدان بمدينة 6 أكتوبر كميناء للتخليص الجمركي للحاويات المتداولة عبر ميناءي الإسكندرية والدخيلة. ومدة التعاقد على تنفيذ وتشغيل هذا المشروع تصل إلى 30 عاما، بنهايتها ستؤول ملكية المشروع إلى الدولة، ومن المتوقع أن يتم تقديم العطاءات الفنية والمالية خلال مايو المقبل.