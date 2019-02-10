السعودية تخصص 11.5 مليار ريال لسداد رسوم الوافدين

المصدر: الرياض- رويترز

قال أحمد سليمان الراجحي وزير العمل السعودي إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وافق على مبادرة «الفاتورة المجمعة» لتحفيز القطاع الخاص والتي ستدعم منشآت القطاع الخاص عبر تغطية الزيادة في المقابل المالي لرسوم العمالة الوافدة في 2017 و2018.وطبقاً للمرسوم الملكي تخصص الحكومة 11.5 مليار ريال (3.1 مليارات دولار) لعملية السداد بموجب هذا القرار.

وقال الراجحي إن «هـــذه المبادرة (تأتي) ضــمن خـــطة تحفيز القطاع الخاص دعماً للمنشآت وتذليلاً لما قد يعترضها من معوقات ويسهل تحقيق أهدافها وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات».

وقال أسامة العفالق رئيس جمعية المقاولين إن «هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي جداً على الاقتصاد السعودي ولا سيما قطاع البناء كثيف العمالة والذي تضرر بشدة من الفاتورة المجمعة».