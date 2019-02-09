«جيت إيروايز» توقف 4 طائرات عن الطيران

المصدر: دبي ـ سيد صالح

أكدت أمس شركة «جيت إيروايز» الهندية للطيران أنها اضطُرت إلى منع 4 طائرات ضمن أسطولها من الطيران، وذلك بسبب تأخرها في سداد مستحقات الشركات المالكة لهذه الطائرات والتي استأجرتها منها.

ووفقاً لما نشره أمس موقع «إير ترانسبورت وورلد، فقد أصدرت الناقلة بياناً أفادت فيه بأنها أوقفت الطائرات بسبب «عدم سداد الدفعات المستحقة للشركات المؤجرة وفقاً لبنود عقود الإيجار».

وذكرت «جيت ايروايز» في بيانها أنها «تبذل قصارى جهادها لتقليل الاضطرابات التي ستطال شبكة وجهاتها بسبب هذا القرار إلى أدنى حد ممكن».

وأضافت أنها «على اتصال مكثف حالياً مع كافة الشركات التي تستأجر منها طائراتها». ولم تفصح «جيت إيروايز» عن الطائرات الأربع أو أسماء الشركات المالكة لها.