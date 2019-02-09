ألمانيا تستبعد التورط في حرب تجارية مع أمريكا

المصدر:
  • لندن - رويترز
التاريخ:

قال وزير المالية الألماني أولاف شولز إن بلاده لا تريد أن تتورط في حرب تجارية مع الولايات المتحدة. وأضاف: «أعتقد أن زيادة الرسوم الجمركية ليست فكرة جيدة»، وذلك رداً على تكهنات بأن الولايات المتحدة قد تفرض رسوماً جمركية على واردات السيارات القادمة من أوروبا خلال الأسابيع المقبلة.

وتابع: «آمل أنه يمكن تجنب أمور مثل هذه»، وعبر عن أمله في ألا تتطور الأمور إلى مواجهة. وأوضح: «أفضل ما يمكننا أن نفعله للنمو والثروة هو التجارة الحرة التي تستند إلى قواعد، وآمل أن يتحسن الموقف بحيث نتمكن مجدداً من أن يكون لدينا المزيد من اتفاقات التجارة الدولية».

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