ألمانيا تستبعد التورط في حرب تجارية مع أمريكا

المصدر: لندن - رويترز

قال وزير المالية الألماني أولاف شولز إن بلاده لا تريد أن تتورط في حرب تجارية مع الولايات المتحدة. وأضاف: «أعتقد أن زيادة الرسوم الجمركية ليست فكرة جيدة»، وذلك رداً على تكهنات بأن الولايات المتحدة قد تفرض رسوماً جمركية على واردات السيارات القادمة من أوروبا خلال الأسابيع المقبلة.

وتابع: «آمل أنه يمكن تجنب أمور مثل هذه»، وعبر عن أمله في ألا تتطور الأمور إلى مواجهة. وأوضح: «أفضل ما يمكننا أن نفعله للنمو والثروة هو التجارة الحرة التي تستند إلى قواعد، وآمل أن يتحسن الموقف بحيث نتمكن مجدداً من أن يكون لدينا المزيد من اتفاقات التجارة الدولية».