5 فروع جديدة لـ«اللولو» في مصر باستثمارات ملياري درهم

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

وقّعت مجموعة اللولو هايبر ماركت الإماراتية، أمس، في مقرها الرئيسي بأبوظبي اتفاقية شراكة مع الحكومة المصرية لإنشاء 4 مراكز هايبر ماركت جديدة في مصر خلال العامين المقبلين.

وأكد يوسف علي موسيليام رئيس مجموعة اللولو لـ«البيان الاقتصادي» عقب التوقيع، أن الفروع الأربعة الجديدة ترفع عدد فروع مجموعة اللولو الجديدة إلى 8 فروع منها 4 فروع سيتم افتتاحها خلال العامين الجاري والمقبل في مدن القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والعبور، إضافة إلى فرعها القديم في القاهرة الجديدة ليكون إجمالي عدد الفروع 9.

وأوضح أن إجمالي استثمارات المجموعة في مصر تزيد على ملياري درهم، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تعهدت بتخصيص 100 ألف متر في مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة والعبور لإنشاء الفروع الأربعة الجديدة . ومن المتوقع بدء العمليات الإنشائية فيها خلال الشهرين المقبلين على أن تدخل مرحلة التشغيل الكاملة عام 2021.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية المصري أن اتفاقية الشراكة تعطي حق انتفاع لمجموعة اللولو لمدة 30 عاماً بأراضي ومباني المراكز التجارية الجديدة، مشيرا إلى أن المجموعة ستضخ في القطاع نحو 10 مليارات جنيه.

وتوقع أن تضاعف المجموعة مراكزها في مصر خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن المجموعة تتفاوض حاليا على إنشاء منطقة لوجستية ضخمة وسوق للجملة.

وكشف عن أن كارفور تنافس ضمن 3 مجموعات تجارية على إدارة وتشغيل 7 من المجمعات الاستهلاكية المصرية، متوقعا الإعلان عن العلامة الفائزة خلال الشهرين المقبلين. وأشار إلى أنه يتواجد في مصر 1259 مجمعا استهلاكيا، تم طرح 7 منها للقطاع الخاص على أن يتم طرح 200 مجمع آخر بعد نجاح تجربة الطرح الأولى.