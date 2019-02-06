3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً إنتاج "ظهر" المصري

المصدر: وام

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري أهمية الالتزام بخطط وبرامج العمل والتوقيتات الزمنية المحددة لاستكمال باقي مراحل مشروع تنمية حقل ظهر العملاق والمستهدف منها إضافة حوالي مليار قدم مكعب غاز يومياً إلى الإنتاج الحالي للحقل لتصل معدلات الإنتاج القصوى منه إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً خلال عام 2019.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع الجمعية العامة لشركة بتروشروق لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي الجديد 2019/2020.

وأضاف الملا أن ما تحقق من انجاز خلال العام الماضي في مشروع تنمية حقل ظهر يُعد علامة بارزة في تاريخ صناعة الغاز المصرية بل والعالمية لما شهده من تحقيق أرقام قياسية شهد بها الجميع مقارنة باكتشافات الغاز الكبرى المماثلة، مشيراً إلى أن إنتاج حقل ظهر من الغاز خلال العام الماضي كان له بالغ الأثر في تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز وكان نتيجة ذلك الإعلان عن توقف مصر عن استيراد الغاز المسال وهو ما حقق وفراً من النقد الأجنبي.

وأوضح أن غاز حقل ظهر بعد ضخه في الشبكة القومية للغازات الطبيعية المنتشرة في ربوع مصر أصبح الآن في كل منزل مصري يصل إليه الغاز.