السعودية تعتزم إصدار صكوك دولية

المصدر: دبي - رويترز

نقل موقع «مال» الإخباري عن فهد السيف، مدير مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية، قوله إن المملكة تعتزم إصدار صكوك دولية في النصف الثاني من العام الحالي.

ونقل الموقع عن السيف قوله إن المملكة تخطط لاقتراض 118 مليار ريال (31 مليار دولار) هذا العام لتغطية جزء من عجز الميزانية المتوقع عند 131 مليار ريال. وطرقت السعودية بالفعل أسواق الدين العالمية هذا العام، لتجمع 7.5 مليارات دولار عبر سندات تقليدية.

وقال إن الحكومة تدرس في الوقت الحالي إصدار صكوك ادخار للمرة الأولى في السوق السعودية لمساعدة المكتتبين فيها على الادخار من أجل الحاجات المستقبلية، بما في ذلك شراء المنازل أو دفع الرسوم المدرسية لأبنائهم.

وتناسب هذه الخطة أهداف رؤية 2030 المتمثلة في زيادة مدخرات الأسر السعودية إلى 10% من إجمالي دخل الأسر، مقارنة مع 6%.