أرباح الشركات تصعد بالأسواق العالمية

المصدر: نيويورك - رويترز

نجحت الأرباح التي حققتها الشركات في أن تصعد بالأسواق العالمية، ففي وول ستريت ارتفعت الأسهم بقيادة الأسهم التقديرية وأسهم قطاع التكنولوجيا بعد نتائج أرباح جيدة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون خطاب حالة الاتحاد من الرئيس دونالد ترامب. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.19%، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 0.13%، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 0.12%.

كما بلغت أسهم أوروبا أعلى مستوى في تسعة أسابيع، في الوقت الذي بدد فيه تعافٍ للبنوك ومكاسب في أسهم النفط، بفضل ارتفاع أسعار الخام ونتائج أعمال قوية من شركة النفط العملاقة بي.بي، أثر بعض نتائج الأعمال التي جاءت مخيبة للتوقعات من شركات مثل إيه.إم.إس الموردة لأبل. وارتفع فايننشال تايمز 2%، وصعد داكس 1.6%، وزاد كاك 1.5%.