النفط يتراجع بفعل مخاوف اقتصادية وصعود الدولار

المصدر: (رويترز)

هبطت أسعار النفط أمس الثلاثاء من أعلى مستوى في شهرين، مع تسلل مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي من جديد إلى السوق في الوقت الذي ضغط فيه أيضا ارتفاع الدولار.

يأتي هذا بعد يوم واحد على نشر بيانات أظهرت انخفاضاً في طلبيات المصانع الأمريكية، وهو ما أذكى مخاوف من ضعف الطلب على الخام في 2019 وفقاً لما قاله محللون.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 39 سنتا إلى 62.12 دولارا للبرميل، بعدما صعدت إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين عند 63.63 دولار في اليوم السابق.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 82 سنتا إلى 53.74 دولارا، بنسبة انخفاض 1.5 بالمئة بحلول الساعة 1903 بتوقيت غرينتش.