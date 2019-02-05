أسواق الأسهم الأمريكية تترقب نتائج «ألفابت»

المصدر: نيويورك (رويترز)

تترقب الأسهم الأمريكية، إعلان نتائج شركة ألفابت، وذلك بعد أسبوع مليء بنتائج الأرباح، جرى الإعلان خلاله عن بيانات قوية لنمو الوظائف في الولايات المتحدة.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 8 نقاط ليسجل 25072.12 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 500 بمقدار7 نقاط، عند 2712.49 نقاط، وارتفع ناسداك المجمع 63 نقطة، أو 0.87%، إلى 7326.28 نقطة.

وأوربياً، تباين أداء الأسهم، مع تبدد حالة التفاؤل الناجمة عن بيانات سوق العمل الأمريكي القوية، التي صدرت الأسبوع الماضي، في حين قادت مجموعة من أنباء الشركات إلى تحركات فردية كبيرة.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، وسط أداء متقلب للمؤشرات الإقليمية في مستهل التداول، وحقق سهم وايركارد الألمانية، أفضل أداء في الصفقات المبكرة ،وقفز 15%، بعدما أعلنت أن مكتب محاماة عينته، لم يتوصل بشكل حاسم إلى ما يفيد حدوث انتهاكات للقانون، بعد ادعاءات بارتكاب مخالفات.

ونزل سهم رايان اير، بعدما أعلنت شركة الطيران الاقتصادي الإيرلندية عن خسائر 20 مليون يورو (22.9 مليون دولار) في الربع الثالث، بسبب انخفاض أسعار التذاكر، والذي من المتوقع أن يستمر على مدار العام.

ومن جانبه، أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعاً، في الوقت الذي صعدت فيه أسهم القطاع المالي، على خلفية بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة، لكن أرباحاً ضعيفة من سوني وهوندا، كبحت المكاسب في طوكيو. وارتفع المؤشر القياسي 0.5%، ليغلق عند 20883.77 نقطة.