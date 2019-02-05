«تويتر» يسمح بتعديل التغريدات قريباً

المصدر: دبي - البيان

قال مؤسس موقع «تويتر» جاك دورسي، إنه سيتم قريباً السماح للمستخدمين بتعديل تغريداتهم التي يتم نشرها عبر المنصة الاجتماعية الشهيرة، مع احتمال توفير إمكانية الاحتفاظ بالنص الأصلي للاطلاع، وهي ميزة طالما طالب بها مستخدمو الموقع.

وأفاد دورسي خلال مقابلة تلفزيونية، بأنه قد يسمح بفترة زمنية تمكن المستخدم من تعديل تغريداته، مقترحاً ما بين خمس إلى 30 ثانية بعد في إرسال التغريدة. وتشير هذه التصريحات إلى طريقة تفكير مؤسس الشركة، ولا تعد تأكيداً على الاتجاه نحو إتاحة تعديل التغريدات.

وكان «تويتر» قد قرر في عام 2017 زيادة الحد الأقصى لأحرف التغريدة الواحدة من 140 إلى 280 حرفاً، حتى يتمكن الجميع من التعبير عن أنفسهم بشكل أسهل وأسرع، فيما لم يتم تأكيد موعد توفير هذه الميزة.