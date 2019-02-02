أسعار النفط تصعد

المصدر: سنغافورة - رويترز

ارتفعت أسعار النفط، أمس وسط آمال في إمكانية أن تسوي الولايات المتحدة والصين خلافاتهما التجارية قريبا، على الرغم من أن بيانات من الصين عززت المخاوف من تباطؤ اقتصادي قد يقلص الطلب على الوقود.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61.79 دولارا للبرميل، بارتفاع قدره 95 سنتا يعادل 1.56 بالمئة فوق مستوى الإغلاق السابق. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.51 دولارا للبرميل. وتلقت أسعار النفط دعما بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ في محاولة لإبرام اتفاق تجارة شامل.