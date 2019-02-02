أرباح الشركات تصعد بالأسواق العالمية

المصدر: نيويورك -رويترز

ارتفع مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس بعد بيانات أقوى من المتوقع بشأن الوظائف في أمريكا طمأنت المستثمرين القلقين من تباطؤ اقتصادي.

وارتفع داو جونز 0.62 %، إلى 25154.31 نقطة.وصعد ستاندرد آند بورز 0.23 % إلى 2710.32 نقطة، وزاد ناسداك 0.1 %، إلى 7284.37 نقطة. وارتفعت الأسهم الأوروبية مع استمرار إقبال المستثمرين على المخاطرة بفعل مجموعة جديدة من نتائج قوية لأرباح الربع الأخير من العام الماضي وإشارات على أن المباحثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تحقق نجاحاً.

وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.2%، مع صعود معظم أسواق الأسهم الأوروبية قليلاً ومع مكاسب لمعظم القطاعات أيضاً. وارتفع مؤشر نيكي القياسي 0.07% إلى 20788.39 نقطة، بعدما قفز إلى مستوى ذروة عند 20929.63 نقطة، وهو الأعلى منذ 19 ديسمبر.

وعلى صعيد نتائج الشركات، سجلت شركة «سوني» أرباح بقيمة 428.69 مليار ين (3.94 مليارات دولار) في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي. وتمكن «دويتشه بنك» من تسجيل أول أرباح سنوية في 4 أعوام خلال 2018.

حيث سجل مستوى 341 مليون يورو (390 مليون دولار)، مقابل خسائر قيمتها 735 مليون يورو في 2017. وانخفضت أرباح شركة «إكسون موبيل» في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضي عند مستوى 6 مليارات دولار. وسجلت شركة «شيفرون كورب» صافي دخل قدره 3.7 مليارات دولار خلال الربع السنوي الأخير من العام الماضي.