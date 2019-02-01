عائدات «بوينغ» تتجاوز 100 مليار دولار لأول مرة

أعلنت شركة «بوينغ» الأمريكية لصناعة الطائرات، أمس، تجاوز عائداتها في 2018 حاجز الـ100 مليار دولار، وذلك لأول مرة.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن إيراداتها بلغت 101.1 مليار دولار في 2018، مقابل نحو 94 ملياراً في 2017، أي بزيادة بلغت نحو 8 في المئة.

وارتفعت عائدات الشركة 14 في المئة، لتصل إلى 28.341 مليار دولار في الربع الرابع من 2018، مقابل 24.770 ملياراً في الفترة ذاتها من 2017.

وسجلت شركة الطيران العملاقة أرباحاً في الربع الأخير من 2018 وصلت إلى 3,4 مليارات دولار بارتفاع بنسبة 3,1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له. وأرجعت الشركة زيادة الإيرادات الفصلية والسنوية إلى ارتفاع عمليات تسليم طائرات تجارية بموجب صفقات مختلفة. واشنطن ـ وكالات