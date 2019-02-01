النتائج الإيجابية وتفاؤل «الفيدرالي» ينعشان الأسواق العالمية

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفعت المؤشرات الأمريكية، أمس بدعم من نتائج إيجابية من فيسبوك، مواصلة الصعود بعد أن تعهّد مجلس الاحتياطي الاتحادي بالتأني في المزيد من زيادات الفائدة.

وارتفع ستاندرد آند بورز 25 نقطة، إلى 2685.49 نقطة في حين صعد ناسداك 112 نقطة، إلى 7208.17 نقطة، وداو جونز 7 نقاط إلى 24954.48 نقطة.

وارتفع سهم فيسبوك بدعم من الإعلان عن تحقيق نتائج أعمال إيجابية شملت أرباحاً قياسية وزيادة في عدد المستخدمين، وسجلت الشركة أرباحاً 6.88 مليارات دولار أو 2.38 دولار للسهم في الربع الأخير من 2018. وارتفع عدد مستخدمي فيسبوك 9% إلى 1.52 مليار يومياً بنسبة 9% إلى 2.32 مليار شخص شهرياً، وقفز سهم فيسبوك خلال الجلسة بنسبة 11.1% إلى 167.1 دولاراً.

وارتفعت الأسهم الأوروبية مع صعود الخام وتقرير قوي من شلّ دفع أسهم شركات النفط للصعود مما ساهم في تعويض أثر تقارير ضعيفة من نوكيا ويونيلفر.

وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن مسعاه لتشديد السياسة النقدية المستمر منذ ثلاث سنوات ربما بلغ نهايته في ظل قتامة مفاجئة لآفاق الاقتصاد الأمريكي بسبب المخاطر العالمية والأزمة التي تشهدها مفاوضات التجارة والميزانية الحكومية في الولايات المتحدة.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% إلى أعلى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر في التعاملات المبكرة ليتجه صوب أفضل أداء شهري له منذ أكتوبر 2015. وصعد المؤشران داكس الألماني وفايننشال تايمز 100 البريطاني 1% و0.7% على الترتيب.

وقالت رويال داتش شل إن أرباحها قفزت أكثر من الثلث العام الماضي إلى 21.4 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 2014، ليصعد سهمها أكثر من 3% ويتصدر مؤشر قطاع النفط قائمة القطاعات الرابحة في أوروبا.

وهوى سهم سواتش 7.6% بعدما أعلنت شركة صناعة الساعات السويسرية نتائج دون المتوقع ، بينما دفع تقرير مخيب للآمال شركة سوفتوير الألمانية للنزول 8% ليتذيل قائمة الأسهم على المؤشر ستوكس.

وهبط سهم نوكيا 5.6% ويتجه صوب أسوأ أداء يومي منذ أكتوبر 2017، في الوقت الذي تتوقع فيه الشركة أداءً ضعيفاً في النصف الأول من العام بعد أرباح ومبيعات تفوق التوقعات في الربع الأخير من 2018. ونزل سهم يونيلفر 2.6% بعدما أعلنت تحقيق مبيعات دون المتوقع في الربع الرابع.

وسجلت «جنرال إلكتريك» أرباحاً بقيمة 33.28 مليار دولار في الربع الرابع مقابل التوقعات التي أشارت إلى تسجيل 32.6 مليار دولار، كما كشفت عن تسوية بقيمة 1.5 مليار دولار من حيث المبدأ مع وزارة العدل في قضية التحقيق في ممارسات لها علاقة بالمحاسبة.

وحذرت سامسونغ للإلكترونيات من انخفاض الأرباح في 2019 في الوقت الذي سجلت فيه انخفاضا نسبته 29% في الأرباح التشغيلية للربع الأخير من العام الماضي، متأثرة بتباطؤ في الطلب على رقائق الذاكرة.

وقالت سامسونغ إن الأرباح التشغيلية بلغت 10.8 تريليونات وون (9.7 مليارات دولار) في الربع الأخير. وانخفضت الإيرادات 10% إلى 59.3 تريليون وون. وانخفضت الأرباح التشغيلية لقطاع الرقائق 29% إلى 7.8 تريليونات وون. وحقق قطاع الهواتف المحمولة بالشركة أرباحا بقيمة 1.5 تريليون وون بانخفاض نسبته 38% على أساس سنوي.

وانتعش المؤشر نيكي الياباني، وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 1.1% إلى 20773.49 نقطة.