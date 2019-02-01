إنتاج «أوبك» يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

المصدر: لندن ــ رويترز

خَلص مسح أجرته رويترز، إلى تراجع معروض نفط أوبك في يناير، بأكبر قدر في عامين، مع تخطي السعودية، أكبر مصدر في العالم، حصتها في اتفاق خفض الإنتاج، بينما شهدت إيران وليبيا وفنزويلا انخفاضات غير طوعية.وأظهر المسح أن منظمة «أوبك» المكونة من 14 عضواً، ضخت 30.98 مليون برميل يومياً، بانخفاض 890 ألف برميل يومياً عن ديسمبر.

وفي أكبر تراجع عن الشهر السابق منذ يناير 2017. وارتفع النفط الخام إلى 62 دولاراً للبرميل، بدعم من التحرك السعودي، وتخفيضات غير طوعية في إنتاج دول أخرى. وفي يناير، حقق الأحد عشر عضواً بالمنظمة المشاركون في اتفاق خفض الإمدادات الجديد، نسبة التزام بلغت 70%. ودفع مزيد من التخفيضات في إيران وليبيا وفنزويلا، إجمالي خفض أوبك إلى 890 ألف برميل يومياً.