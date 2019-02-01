ترامب: المفاوضات مع الصين «تصالحية»

المصدر: واشنطن ــ أ ف ب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تجري في شكل جيد في روح تصالحية، وتحدث عن لقاء مقبل مع نظيره الصيني شي جينبينغ لتبديد نقاط الخلاف.

وكتب ترامب في سلسلة تغريدات، أن «اللقاءات تجري في شكل جيد وبإرادة طيبة من الجانبين». وأضاف أنه «لن يبرم أي اتفاق نهائي قبل أن نلتقي أنا وصديقي شي (جينبينغ) في مستقبل قريب للنقاش والاتفاق على بعض النقاط الأكثر صعوبة».

وبعدما ذكر بأن الرسوم الجمركية على مئتي مليار دولار من الواردات من الصين يفترض أن تزيد بنسبة 25% في الأول من مارس، قال إن «الجميع يعملون بجد» لإنجاز الاتفاق «بحلول هذا الموعد». وأكد أن كل الخلافات التجارية مطروحة على طاولة المفاوضات.