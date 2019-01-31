المركزي الأمريكي يُبقي أسعار الفائدة

المصدر: واشنطن ــ رويترز

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة بدون تغيير في ختام اجتماعه أمس، وقال إنه سيتأنى في مواصلة رفع تكاليف الاقتراض هذا العام.

مشيراً إلى تزايد الشكوك حول آفاق الاقتصاد. وقالت اللجنة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي، في بيان بعد اجتماع استمر يومين: «في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية وانحسار الضغوط التضخمية.

فإن اللجنة ستكون صبورة في تقرير زيادات الفائدة مستقبلاً». وأبقى مجلس الاحتياطي على سعر فائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة في نطاق مستهدف يتراوح من 2.25% إلى 2.50%، واتخذت اللجنة القرار بالإجماع.

ورفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي، وأشار، في ديسمبر، إلى أنه سيفعل ذلك مرتين هذا العام.