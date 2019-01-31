نتائج «أبل» و«بوينغ» تقفز بالأسهم الأمريكية

المصدر: نيويورك- رويترز

قفزت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس، بدعم نتائج شركتي «أبل» و«بوينغ»، التي هدأت المستثمرين قبيل إعلان نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بشأن السياسة النقدية وجولة جديدة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وقفز داو جونز الصناعي 315 نقطة، وارتفع ستاندر آند بورز 20 نقطة، وزاد ناسداك 63 نقطة.

كما قفزت أسهم «بوينغ» بعدما رفعت توقعاتها للأرباح والتدفقات النقدية لعام 2019 في ظل انتعاش حركة السفر الجوي. وقالت الشركة إنها تتوقع تسليم ما بين 895 طائرة و905 طائرات تجارية في 2019، ارتفاعاً من 806 طائرات سلمتها العام الماضي.

فيما حققت «أبل» إيرادات بقيمة 84.3 مليار دولار، وهو ما يفوق متوسط تقديرات المحللين البالغ 84 مليار دولار، وأظهرت نتائج أعمال الشركة أرباحاً للسهم بقيمة 4.18 دولارات للربع المنتهي في ديسمبر مقارنة مع متوسط توقعات وول ستريت البالغ 4.17 دولارات، وفقاً لبيانات رفينيتيف.

وفي أوروبا، شكلت أسهم شركات السلع الفاخرة نقطة مضيئة في الأسواق، بعد نتائج قوية من «إل.في.إم.إتش» طمأنت المستثمرين، وارتفع فايننشال تايمز 98 نقطة، وصعد كاك 36 نقطة، فيما نزل داكس 48 نقطة.

وأغلق مؤشر نيكاي الياباني متراجعاً 108 نقاط، بعد أن فتح على ارتفاع طفيف، بعد أن تفاءل المستثمرون بقفزة حققها سهم «أبل» مع إعلان الشركة عن نمو قوي في أنشطتها للخدمات.