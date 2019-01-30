بنك الدولة الهندي يقترب من امتلاك 15 % في «جت أيروايز»

المصدر: نيودلهي ــ رويترز

أفادت قناة تلفزيونية أمس نقلاً عن وكالات أن بنك الدولة الهندي، أحد مقرضي جت أيروايز، من المرجح أن يملك 15 % من شركة الطيران التي تعاني من نقص حاد في السيولة بعد أن تنال الأخيرة الموافقة على تحويل دين إلى أسهم.

كانت «جت أيروايز» قالت أول من أمس إنها ستطلب موافقة المساهمين الشهر القادم على تحويل دين قائم إلى أسهم وعلى جمع مزيد من الأموال والسماح لمقرضيها بترشيح عضو في مجلس الإدارة في إطار جهود لحل مشاكلها التمويلية.

وقد ينتهي المطاف بمقرضي «جت» إلى تملك ما يصل إلى 30 % بينما قد ترتفع حصة مساهمتها الاتحاد للطيران إلى أكثر من 40 % من 24 % حالياً مع قيامها بضخ مزيد من السيولة، حسبما ذكرت القنوات التلفزيونية.