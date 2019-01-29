الذهب إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر

المصدر: (رويترز)

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثمانية أشهر اليوم الثلاثاء بفعل الشكوك التي تحيط بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وقبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وسط زيادة التوقعات بوقف رفع الفائدة.

وبحلول الساعة 1844 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 1310.49 دولارات للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 15 مايو عند 1311.67 دولاراً.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة في التسوية إلى 1308.90 دولارات للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.84 دولاراً للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ يوليو 2018 عند 15.92 دولاراً.

وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة ليسجل 1341.50 دولاراً للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 808.50 دولارات للأوقية.