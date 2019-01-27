«ماستر كارد» إلى الصين

المصدر: بكين - رويترز

أفادت شركة بطاقات الدفع الأمريكية ماستر كارد بأنها لا تزال تسعى إلى التقدم بطلب للحصول على رخصة مقاصة للبطاقات المصرفية في الصين، وأنها تُجري «مباحثات نشطة» للبحث عن حلول. وذكرت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها «مستمرة في بذل كل جهد ممكن للحصول على الرخصة الضرورية لكي تتمكن من الدخول إلى السوق الصيني».

وأضافت أنها «تأمل في التقدم بطلب آخر لرخصة مقاصة للبطاقات المصرفية في المستقبل القريب جداً».

وذكرت صحيفة «بكين نيوز» الحكومية أن ماستر كارد تقدمت بأوراق الطلب في عام 2017، لكنها سحبت طلبها طوعاً في يونيو 2018، وذلك نقلاً عن مصدر لم تسمه في البنك المركزي الصيني.

وفي نوفمبر، حصلت أمريكان إكسبريس على موافقة لمقاصة البطاقات المصرفية في الصين، لتصبح أول شبكة أمريكية للبطاقات تحصل على إمكانية للدخول المباشر لسوق من المنتظر أن تصبح الأكبر للبطاقات المصرفية في العالم بحلول 2020.