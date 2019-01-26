ماليزيا تلغي مشروع سكك حديد بتمويل صيني بكلفة 20 مليار دولار

المصدر: (أ ف ب)

أكّد مسؤولون حكوميون في ماليزيا السبت أنّ الحكومة قررت إلغاء مشروع للسكك الحديد بتمويل صيني بنحو 20 مليار دولار، بسبب تكلفته المرتفعة للغاية.

وعلّقت ماليزيا خلال الأشهر الماضية عدة مشروعات عملاقة تم الاتفاق عليها خلال الحكومة السابقة التي تطاولها اتهامات فساد، في محاولة للحد من الدين العام البالغ تريليون رينغيت (251 مليار دولار).

وقال وزير المالية عزمين علي إنّ ماليزيا اتخذت قبل يومين القرار لالغاء مشروع "سكك حديد الساحل الشرقي" الذي كان سيربط الساحلين الشرقي والغربي لشبه الجزيرة الآسيوية بتكلفة 81 مليار رينغيت (19,6 مليار دولار).\

وأبلغ الصحافيين أنّ "تكلفة سكك حديد الساحل الشرقي كبيرة للغاية، وليس لدينا قدرة مالية حاليا" لإتمامه.

وأضاف اذا لم يتم إلغاء المشروع، كان سيتعين على ماليزيا دفع 500 مليون رينغيت فوائد سنوية.

ووقعت حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق سلسلة مشروعات بتمويل صيني وذلك في إطار تبني سياسة الانفتاح باتجاه الصين.

لكن معارضين قالوا إنّ الكثير من هذه الصفقات افتقدت للشفافية واثارت تكهنات بأنه تم توقيعها في محاولة للمساعدة في دفع ديون الصندوق السيادي الماليزي (م1 دي بي).