قيمة «البيتكوين» أقل من تكلفة تعدينها

المصدر: نيويورك-وكالات

وصلت تكلفة تعدين عملة البيتكوين الإلكترونية إلى 4060 دولاراً في الربع الأخير، بحسب بنك «جي.بي.مورجان».

وقال البنك إنه وفقاً لذلك فإن تكلفة تعدين العملة أعلى من سعر تداولها الذي يصل الى 3600 دولار.

ويقصد بتعدين البيتكوين استخدام أجهزة حواسب ضخمة لحل معادلات من شأنها الحصول على عملة إلكترونية، وهو ما يستهلك الكثير من الطاقة.وأضاف أن هناك أشخاصاً قادرون على تحقيق مكاسب من وراء العملة، وذلك عبر تصنيعها بتكلفة قيمتها 2400 دولار للبيتكوين في الصين، عبر الاستفادة من اتفاقيات شراء الطاقة المباشرة مع مولدات الكهرباء.