سورس يحذر من التوتر بين واشنطن وبكين

المصدر: دافوس- وكالات

قال الملياردير الأمريكي جورج سورس إن الولايات المتحدة والصين الاقتصادين الأكبر بالعالم يخوضان حرباً باردة يمكن أن تتحول قريباً إلى أخرى ساخنة.

وأضاف في تصريحات على هامش منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس، إنه لا يمكن اختزال سياسة فعالة بشأن الصين في شعار. وأضاف المستثمر الأمريكي أنه للأسف يبدو أن الرئيس ترامب يتبع مساراً مختلفاً عبر تقديم تنازلات إلى الصين وإعلان النصر، بينما يجدد هجومه على حلفاء الولايات المتحدة، وهذا من شأنه تقويض هدف السياسة الأمريكية الخاص بالحد من تجاوزات وانتهاكات الصين.

وأكد أننا في حرب باردة مهددة بالتحول إلى أخرى ساخنة، مشيراً إلى أنه إذا لم يعد شي جين بينغ وترامب في السلطة فإنه قد تكون هناك فرصة لتنمية تعاون أكبر بين القوتين العظميين.