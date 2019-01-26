شركة صينية تخسر 700 مليون دولار بسبب سوء تقدير أسعار البترول

المصدر: بكين ـ وكالات

فقدت وحدة التداول لدى أكبر شركة لتكرير النفط في الصين «سينوبيك» ما يقرب من 700 مليون دولار العام الماضي بعد تعثرها في الأسواق المتقلبة.

وألقت الشركة باللوم على وحدة «يونيبك» بسبب أساليب التحوط غير الملائمة، مؤكدة أنها أغلقت مراكزها بعد اكتشاف المشكلة، بعد تراجع أسعار النفط بشكل حاد في نوفمبر 2018، ما دفع المتعاملين إلى التكهن بأن الوحدة قد أسهمت في انخفاض الأسعار حيث إنها تتخلى عن مراكزها.

وتمثل هذه الخسارة تراجعاً حاداً في ثروات «يونبيك»، التي نمت على مدار الخمسة وعشرين عاماً الماضية لتصبح واحدة من أكبر تجار النفط، والتي تنتج حوالي 5 ملايين برميل يومياً.