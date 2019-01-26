أسواق الأسهم تصعد بدعم نتائج الشركات القوية

المصدر: نيويورك-(رويترز)

صعدت الأسهم الأمريكية أمس، حيث ساعدت نتائج قوية على تهدئة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والإغلاق الحكومي الأمريكي والضبابية التي تكتنف محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 300 نقطة إلى 24846.21 نقطة وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 27 نقطة مسجلاً 2669.44 نقطة وزاد مؤشر ناسداك المجمع77 نقطة إلى 7151.19 نقطة.

وارتفع سهم «ستاربكس» بنسبة 3% إلى 66.6 دولار بعد الكشف أمس عن نتائج أعمال فصلية قوية خلال الربع الأخير من العام الماضي. وبلغت الأسهم الأوروبية أمس أعلى مستوياتها في نحو شهرين وسط إقبال من المستثمرين على أسهم القطاع التكنولوجي بعد نتائج أرباح إيجابية في الولايات المتحدة،.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، وتصدر مؤشر داكس الألماني قائمة المؤشرات الأفضل أداءً، بينما جاء أداء مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني دون غيره متأثراً بارتفاع الجنيه الاسترليني. وكان مؤشر قطاع شركات صناعة السيارات ومكوناتها الأقوى أداءً.

حيث بلغ أعلى مستوى منذ ديسمبر. في حين كان مؤشر قطاع الاتصالات الخاسر الوحيد بعد نتائج مخيبة للآمال من فودافون وتيليا. وهبط سهم فودافون 1.2% مسجلاً أدنى مستوياته في نحو تسع سنوات، بينما نزل سهم تيليا 4%.

وزاد مؤشر نيكي القياسي 1% مسجلاً 20773.56 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ التاسع عشر من ديسمبر، وربح المؤشر القياسي 0.5% هذا الأسبوع.