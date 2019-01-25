ارتباك في أسواق الأسهم العالمية بعد تصريحات «روس» المتشائمة

المصدر: نيويورك - (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم العالمية أمس، وسط ارتباك وترقب بعد تصريحات وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس المتشائمة، والتي أكد فيها أن الولايات المتحدة والصين بعيدتان كل البعد عن حل خلافاتهما التجارية. مضيفاً «لقد قمنا بعمل تمهيدي كبير، لكننا على بعد أميال وأميال من إيجاد حل، لكنه تدارك «ثمة فرصة منطقية لنتوصل الى حل».

وتراجع داو جونز 52 نقطة إلى 24522.65، وهبط ستاندرد آند بورز 0.13% إلى 2634.89 ، وفي المقابل إرتفع ناسداك 5 نقاط إلى 7030.47 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية في الوقت الذي تلقى فيه قطاع التكنولوجيا الدعم من نتائج فاقت التوقعات، حققتها اس.تي ميكرو لصناعة الرقائق.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، وهي النسبة نفسها، التي صعد بها المؤشر داكس الألماني، بينما تراجع فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4%. وانخفض مؤشر نيكي 0.09 % ليغلق المؤشر القياسي عند 20574.63 نقطة متضرراً من تراجع فاست 3.1 %.