«أوبك» تتجنّب تخمة نفطية جديدة قبل أبريل

المصدر: دافوس - (رويترز)

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن المنظمة وحلفاءها لا يستبعدون اتخاذ إجراء آخر في اجتماعهم القادم في أبريل إذا زادت المخزونات في الربع الأول من العام.

ومن المقرر أن يجتمع المنتجون يومي 17 و18 أبريل لمراجعة الاتفاق. ولم يستبعد باركيندو اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا واصلت مخزونات الدول الصناعية الارتفاع فوق متوسط خمس سنوات. وأضاف: «مازلنا نركز على التوازن بين العرض والطلب... التحدي الذي نواجهه هو الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب».

وتابع: «شهدنا ارتفاع المخزونات فوق متوسط الخمس سنوات. ومنذ شهرين شهدنا عجزاً. نهدف إلى ضمان بقاء المخزونات دون متوسط الخمس سنوات». وقال باركيندو: «إن المنتجين يطبقون تخفيضات كبيرة في إنتاج النفط لتجنّب زيادة المخزون خلال الربع الأول، واستجاب سوق الخام بشكل جيد». وقال الأمين العام: «شهدنا تخفيضات قوية من كبار المنتجين لتجنّب ارتفاع المخزونات من جديد في الربع الأول... ونحن راضون للغاية عن استجابة السوق».