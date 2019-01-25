الكونغرس الاميركي يطلب من دويتشه بنك الالماني معلومات عن ترامب

المصدر: (أ ف ب)

طلبت لجنتان برلمانيتان نافذتان يهيمن عليهما الديموقراطيون منذ يناير الحالي، من مصرف دويتشه بنك الالماني معلومات عن علاقاته بالرئيس دونالد ترامب.

وقالت متحدثة باسم البنك الخميس "تلقى البنك طلباً من لجنة الخدمات المالية ولجنة الاستخبارات".

ورفضت المتحدثة تحديد ما اذا كان الطلب على شكل انذار يتعين على البنك الاستجابة له والا فرضت عليه عقوبات.

ولم توضح المتحدثة أيضا حدود الطلب مكتفية بالقول ان دويتشه بنك "سيقدم كافة المعلومات المناسبة لكافة الطلبات المسموح بها".

وقال البنك الالماني انه يجري حاليا "حوارا مثمرا مع اللجنتين لتحديد افضل وسيلة لمساعدتهما في اعمالهما الرقابية" على البنك.